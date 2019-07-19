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Общество
19.07.2019 10:46
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Зеленский требует вернуть моряков без обмена. Вышинского он готов поменять на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на освобождении экипажей трех украинских судов, задержанных в Керченском проливе, а обмен журналиста Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова может состояться в «ближайшее время». Об этом он рассказал на специальном брифинге для прессы.

«Мы хотим, чтобы этот момент [обмена] наступил в ближайшее время. Мы готовы поменять Вышинского. На Сенцова как пример. Мы готовы поменять на Сенцова», – заявил 19 июля Зеленский в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, украинских моряков, которых в ноябре прошлого года задержали за нарушение государственной границы РФ, должны отпустить без обмена. «Моряков нам должны вернуть», – указал Зеленский.

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Справка:

Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина», гражданина РФ и Украины Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Сенцов неоднократно отказывался писать прошение о помиловании.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре минувшего года. Три корабля ВМС Украины, по утверждению ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. В итоге с применением огня суда были захвачены, моряки арестованы. Киев назвал действия Москвы агрессией. Россия настаивает, что со стороны Украины была предпринята провокация.

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