Зеленский требует вернуть моряков без обмена. Вышинского он готов поменять на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на освобождении экипажей трех украинских судов, задержанных в Керченском проливе, а обмен журналиста Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова может состояться в «ближайшее время». Об этом он рассказал на специальном брифинге для прессы.

«Мы хотим, чтобы этот момент [обмена] наступил в ближайшее время. Мы готовы поменять Вышинского. На Сенцова как пример. Мы готовы поменять на Сенцова», – заявил 19 июля Зеленский в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, украинских моряков, которых в ноябре прошлого года задержали за нарушение государственной границы РФ, должны отпустить без обмена. «Моряков нам должны вернуть», – указал Зеленский.