На Васильевском на руках у врачей умер ребенок, выпавший из окна

Москитная сетка вновь подвела. На Васильевском острове в Петербурге в машине скорой помощи умер малыш двух лет от роду, выпавший из окна.

По данным «Фонтанки», трагедия произошла около девяти вечера 18 июля. Мальчик 2017 года рождения, продавив москитную сетку, выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Дома в это время была 26-летняя мать. На 11-ю линию оперативно приехала скорая помощь, но при проведении реанимационных мероприятий ребенок умер.

Подобное случается в Северной столице часто, несмотря на предупреждения об опасности москитных сеток. Это уже как минимум пятое падение ребенка из-за сетки от комаров, о котором писало за лето наше издание.