На Хошимина петербуржцу выстрелили в голову. Он не поверил в меткость разозлённого знакомого

Ночной покой жителей Выборгского района Петербурга нарушили разругавшиеся знакомые. Один готовился выяснить отношения на кулаках, но получил пулю в руку и в голову.

Как стало известно «Фонтанке», вскоре после полуночи 19 июля о криках и драке в районе улицы Хошимина, 12, в полицию сообщили местные жители. Приехавшие на вызов сотрудники на месте застали только одного участника, который, судя по травмам, соперника не одолел. С травмами головы и кисти 29-летнего пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Вторым участником потасовки он назвал 33-летнего знакомого, владельца пневматической «Осы». Именно её тот пустил в ход в ответ на попытки перевести словесный конфликт в физический. Первый выстрел был предупредительным, но пыл оппонента не остудил. Ещё дважды мужчина стрелял прицельно и не промахивался. После уехал, бросив поверженного противника.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что выясняют обстоятельства конфликта, в результате которого один человек оказался в больнице.