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Общество
19.07.2019 10:11
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Росстат посчитал, сколько россиян зарабатывают больше миллиона в месяц. Набралось чуть более 11 тысяч человек

Больше миллиона рублей в месяц в России зарабатывают 11 287 человек. Об этом свидетельствует масштабное исследование заработных плат в стране, опубликованное Росстатом 18 июля.

Росстат публикует «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы» раз в два года, предыдущее исследование появилось в 2017 году. В 2019 году оно охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий, малые и микропредприятия не рассматривались. Наблюдение фиксирует распределение численности работников по размерам зарплаты за апрель и не включает в себя годовые премии и прочие единовременные выплаты.

Согласно документу, доля россиян с зарплатой свыше миллиона — самая малочисленная от общего числа работников и составляет менее 0,1 процента. Для сравнения: зарплату до 11 280 руб. в месяц получают более 775 тысяч россиян, а самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тысячи до 40 тысяч руб. в месяц.

Число работников-миллионеров за два года выросло на 38%, подсчитал РБК. В 2017 году Росстат сообщал о 6988 тех, кто зарабатывает в месяц свыше 1 млн руб.

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Средняя зарплата в категории «миллионеров» равна 2,4 млн руб.

Самые высокие зарплаты оказались у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 млн руб. в месяц. На втором месте — сфера прочих услуг, здесь зарплата превысила 3,7 млн руб. За ними идут специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств с зарплатами 2,7 млн руб.

Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли. На втором месте по количеству миллионеров научная и техническая деятельность — 1908 человек, или 0,2% всех сотрудников сферы. Далее идут специалисты финансовой и страховой сферы — 1623 человека (0,2%)

Меньше всего сотрудников с высокой зарплатой оказалось в сфере водоснабжения и утилизации отходов — всего 13 человек.

В целом средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников составила 157,2 тыс. руб., что в 13 раз превышает среднюю зарплату 10% самых низкооплачиваемых (12 тыс. руб.), следует из результатов исследования.

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