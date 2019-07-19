На Васильевском легковушка влетела в островок безопасности, а на Петроградской – в пешеходный переход

В Петербурге в дождливую пятницу, 19 июля, много аварий, характерных для плохого сцепления с дорогой: «догонялки» (как у маршруток на Коллонтай), заносы.

Два похожих ДТП случились на Петроградской стороне и на Васильевском острове: в обоих случаях досталось стационарным конструкциям.

На пересечении Каменноостровского и Кронверкского проспектов, по словам очевидцев, «белый послал синего в пешеходный переход». «Всё произошло на моих глазах, – рассказывает Роман в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Я стоял с левым поворотом в сторону метро. Девушка на синем автомобиле ехала на разрешающий зелёный светофор (по Каменноостровскому прямо со стороны Троицкого моста. – Прим. ред.). Водитель белого автомобиля, таксист, решил повернуть налево, где нет поворота и разворота (двигался по Каменноостровскому в сторону моста и, видимо, решил развернуться на перекрёстке. – Прим. ред.). Когда он совершал этот манёвр, он даже не смотрел на встречный поток».

Реклама



На Васильевском «пострадал» дорожный знак. «Шёл второй день дождя, а на пересечении Университетской набережной и 1-й линии В.О. «Форд» въехал в островок безопасности», – ведут шутливый репортаж в «ДТП и ЧП».

Судя по всему, эти ДТП обошлись без серьёзных травм. Их обстоятельства выясняются.

Отметим, что, по предположениям автомобилистов, серьёзную аварию с маршруткой на проспекте Солидарности также могло спровоцировать аквапланирование.