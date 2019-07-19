Метнувшего с балкона бутылку из-под шампанского в День России нашли спустя год. Тара проломила голову прохожему

Спустя более чем год полиция Красногвардейского района Петербурга установила и задержала того, кто, предположительно, одним действием руки отправил прохожего в больницу. Пострадавшему на голову прилетела бутылка.

Ранее сообщалось: поздно вечером 12 июня 2018 года в квартире на проспекте Маршака, 2, что-то праздновали — возможно, День России. В разгар веселья с балкона полетела бутылка из-под шампанского. Она, к сожалению, настигла прохожего, который за полчаса до полуночи гулял под окнами дома. 41-летний мужчина тогда попал в больницу в тяжелом состоянии — с переломом теменной кости, открытой черепно-мозговой травмой и т. д.

Возмездие настигло 39-летнего жителя дома №2 спустя более чем год. По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), к 18 июля петербуржца Кирилла задержали и отпустили под подписку о невыезде. Дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Метатель бутылок в материалах дела фигурирует как безработный, раньше проблем с законом не имел.