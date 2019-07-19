Упакованное в простыню женское тело нашли во дворе на Пискарёвке. Труп под кусты приволокла пенсионерка

Нетривиальный способ проститься с усопшей дочерью продемонстрировала полицейским дама в возрасте из Калининского района Петербурга. Сэкономив на могиле, она сделала кладбищем двор соседнего дома.

Как стало известно «Фонтанке», 18 июля с пугающей находки началось утро жительницы дома №13 по Меншиковскому проспекту. Петербурженка углядела в кустах под окном свёрток из бело-красной простыни. Он был обмотан верёвкой, по очертаниям угадывалось человеческое тело.

Прибывшая на место дежурная группа увидела в кустах мёртвую женщину. След по земле тянулся к соседней двенадцатиэтажке. Камеры в доме показали, как незадолго до двух ночи состоялся вынос тела. Его из лифта выволокла пожилая дама в очках и жёлтых галошах. Её оперативники нашли в том же доме. Женщине 68 лет, до недавнего времени жила в квартире вместе с 49-летней дочерью. Последняя, по словам матери, скончалась три дня назад. Хранить останки дольше помешал запах, похороны оказались не по карману, и женщина решила проблему без лишних церемоний.