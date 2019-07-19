Петербургский художник Покрас Лампас три дня рисовал гигантский крест на Уралмаше. Его закатали в гудрон

Петербургский художник Покрас Лампас три дня рисовал на площади Первой Пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге огромный крест и внутри него вписал отрывок из манифеста Казимира Малевича. Общая площадь согласованной с администрацией города работы, созданной в рамках десятого фестиваля уличного искусства «Стенограффия», составила около 6600 квадратных метров. Но уральские коммунальщики работу не оценили.

Как пишет 19 июля E1.RU, утром 19 июля на площадь приехала спецтехника и рабочие начали укладывать гудрон прямо на арт-объект — проводить ямочный ремонт. Мэрия и администрация района обещали прокомментировать происходящее позднее. Однако работа уже серьезно повреждена.

Покрас Лампас — 27 летний Арсений Пыженков. Он основатель и идеолог нового направления в искусстве — «каллиграфутуризма». Он экспериментирует с каллиграфией и представляет, как она будет выглядеть через десятки и сотни лет. Живет в Петербурге.