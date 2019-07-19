Петербургу налило пробок. На перекрёстке Индустриального и Революции коллапс

Дождь в Петербурге всегда больше, чем просто дождь: с раннего утра 19 июля городские улицы оказались загружены на 1-2 балла больше, чем обычно в это время.

По оценке «Яндекса», в городе «жёлтые» 4 балла – такого не было с прошлой среды, 10 июля. При этом, напомним, накануне вечером город взял «девятку»: к перекрытиям из-за высоких гостей добавился ливень.

Одно из самых проблемных мест сейчас – перекрёсток Индустриального проспекта и шоссе Революции, где, по словам горожан, не работают светофоры. «Приехал спаситель с палочкой)) Уже стоит, регулирует. Проехать уже можно», – обрадовались в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» около 8:40. Тем не менее пробки пока сохраняются: по Индустриальному около 2,5 км (хвост начинается за Косыгина), по шоссе Революции – почти 2 км. В 8:09 «Яндекс» зафиксировал «неожиданно плотное движение» на Индустриальном и проспекте Большевиков – 9 баллов к Шафировскому, что на 4 балла выше обычного.

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