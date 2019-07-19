«Пешеход огромный, испугался». Водитель объяснил, почему катал на капоте мужчину после выезда на встречку

В Петербурге борец за соблюдение правил дорожного движения получил незабываемый опыт поездки на капоте автомобиля. А для его оппонента, выехавшего на встречку, всё только начинается. Штраф – самое маленькое наказание из тех, которые ему грозят.

Нарушителя оперативно задержала группа по розыску ОГИБДД УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 18 июля около 13:10 у дома 10, корпус 1, по Комендантскому проспекту между участниками дорожного движения возник конфликт. 33-летний мужчина на белой «КИА Рио», видимо, заблудившись, поехал по встречке рядом с торговым центром «Променад», но путь ему преградил пешеход, по данным ГИБДД, мужчина 1996 года рождения. Обсуждение правил дорожного движения переросло в драку, а затем и в «катание» на капоте. Этот момент запечатлели на камеру очевидцы.

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Избавившись от «наездника», водитель «Рио» скрылся, но был задержан по горячим следам почти сразу, у того же ТЦ. В отношении него составлены протоколы за административные нарушения, предусмотренные статьёй 12.16, часть 3, КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, санкции – штраф или лишение прав на 4-6 месяцев) и статьёй 12.27 КоАП РФ (оставление в нарушение ПДД места ДТП, санкции – лишение прав на 1-1,5 года или административный арест на срок до 15 суток.).

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» приводит любопытное объяснение катания пешехода водителем: «Пешеход огромный, испугался, начал уезжать». После задержания, по информации «Инспектора», водитель KIA заглянул в травмпункт, видимо, намереваясь зафиксировать полученные в бою синяки.