Три незнакомки пригласили таксиста в квартиру в Купчино. Оттуда он вышел избитым и без денег

С таксистом рассчитались за поездку тумаками и обобранными карманами. В нехорошую квартиру во Фрунзенском районе Петербурга заманили три незнакомки.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), трех девушек 36-летний Максим подвозил на «Ладе» около четырех утра 18 июля. Пассажирки заявили, что денег при себе нет и пригласили мужчину для расчета в квартиру на Дунайском проспекте, 51, корпус 2. Там бомбилу ждал неприятный сюрприз в виде троих недружелюбно настроенных мужчин. Те словно только его и ждали: приставив нож, избили извозчика, заодно пройдясь по его карманам. Оттуда извлекли 15 тысяч рублей, iPhone 7, а с руки сняли часы Apple. После этого отпустили восвояси.

Несмотря на полученные травмы головы, избитый сразу же набрал телефон полиции, а потом поехал по скорой.

В восемь утра из злополучной квартиры вывели троих жителей Татарстана. Все официально не работают. Самому старшему 40 лет, младшему — 30. Их рукоприкладство сочли разбоем, возбудив соответствующую статью Уголовного кодекса.

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Как сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области подозреваемые задержаны на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч. 2 УК РФ (разбой). Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.