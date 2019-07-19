«Ъ»: Авиакомпании хотят обязать передавать в Росавиацию все детали про международные полеты. Подозрительные рейсы смогут отменить

Авиакомпании в России обяжут предоставлять Росавиации детальную информацию о каждом международном рейсе и его пассажирах не позднее получаса до вылета. В случае выявления угроз безопасности различного характера, Росавиация по требованию Федеральной службы безопасности сможет отменить подозрительный рейс, пишет 19 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления Минтранса.

Как следует из документа, авиакомпании должны будут передать данные про численность и национальность экипажа и пассажиров, грузы, график полета с указанием пунктов посадок, расчетное время входа и выхода из воздушного пространства России и других государств.

Если компания нарушит такой порядок проверок дважды, то ее смогут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, а три нарушения и более приведет к отзыву лицензии не менее чем на год.

В Росавиации и Минтрансе «Коммерсанту» не стали комментировать инициативу, источники издания на рынке утверждают, что ужесточения правил якобы добивается ФСБ, но уже сейчас авиакомпании предоставляют всю эту информацию перед полетами.

Проект постановления правительства проходит публичные обсуждения. В случае одобрения он может вступить в силу в 2020 году.