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Город
19.07.2019 08:52
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Дожди продолжают заливать Петербург. Но ждать лета осталось недолго

Ливни с грозами и порывистым ветром, обещанные Петербургу синоптиками, не задержатся в городе на выходные. Не утонувшие в «чёрную» пятницу отогреются в воскресенье, а на следующую неделю можно заготавливать купальные плавки. 

«Петербург останется под влиянием северной периферии обширного и малоподвижного циклона. Его стараниями в городе ожидается преимущественно облачная погода, временами будут идти дожди, местами с грозами», – описывает перспективы на 19 июля синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. 


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Водоконал на низком старте и с четверга караулит потопы.

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Столбик термометра днём едва дотянется до +20, к ночи сползёт до +13. Приток солнечного тепла к земной поверхности, по выражению Леуса, затруднён. К субботе ливень обещает сбавить напор: в прогнозах дождь есть, но местами и кратковременный. 

Конец недели прогнозируют малооблачным, сухим и тёплым – воздух прогреется до +23. С понедельника температура будет только повышаться, радует Гидрометцентр. Петербург, как ожидается, на следующей неделе забудет о ливнях и холоде.

 

 

 

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