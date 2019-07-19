Американские конгрессмены придумали новые санкции против России. На этот раз поводом стал инцидент в Керченском проливе

В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act). Американские законодатели предлагают наказать сотрудников Федеральной службы безопасности за «незаконное задержание» украинских моряков и кораблей.

Законопроект предусматривает введение санкций в отношении 24 высокопоставленных представителей ФСБ России их ближайших соратников, пишет 18 июля РБК.

Авторами законопроекта стали: член палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур, а также ее коллеги по палате демократ Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

«Конгресс Соединенных Штатов продолжает решительно осуждать опасное нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков», — говорится в совместном заявлении авторов законопроекта. «Международное сообщество не должно бездействовать, поскольку Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире. Соединенные Штаты и свободный мир должны усилить наказание для России за ее нападения до тех пор, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой и суда не будут освобождены», — призывают конгрессмены.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре минувшего года. Три корабля ВМС Украины, по утверждению ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. В итоге с применением огня суда были захвачены, моряки арестованы. Киев назвал действия Москвы агрессией. Россия настаивает, что со стороны Украины была предпринята провокация.