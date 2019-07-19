Происшествия
В Шереметьево Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines прервал взлет из-за задымления. Людей эвакуировали по надувным трапам
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс в Ереван из московского аэропорта Шереметьево, прервал взлет из-за задымления в салоне утром 19 июля. На борту находились 187 пассажиров, которых эвакуировали по надувным трапам, пострадали восемь человек.
Подробности сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МЧС. По их данным, сигнал о задымлении поступил при разбеге самолета по взлетной полосе. В итоге Boeing 737 прекратил движение, а пассажиров стали эвакуировать по надувным трапам. По уточненным данным, пострадали восемь человек, двое госпитализированы.Люди получили травмы средней степени тяжести.
«Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту воздушного судна не было», — сказала РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Авиакомпания в комментарии агентству сказала, что причиной прекращения взлета и эвакуации пассажиров стал посторонний запах в салоне лайнера, появившийся при разбеге. О задымлении перевозчик ничего не сказал
Nordwind Airlines подготовил резервный борт, фактическое время вылета составило 05:19 мск. В Ереван отказались лететь 28 человек.
На месте работает специальная комиссия Росавиации.
Справка:
В мае принадлежащий «Аэрофлоту» самолёт Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва – Мурманск вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. При жесткой посадке у борта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. Из 78 человек на борту погиб 41.