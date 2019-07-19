В Шереметьево Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines прервал взлет из-за задымления. Людей эвакуировали по надувным трапам

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс в Ереван из московского аэропорта Шереметьево, прервал взлет из-за задымления в салоне утром 19 июля. На борту находились 187 пассажиров, которых эвакуировали по надувным трапам, пострадали восемь человек.

Подробности сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МЧС. По их данным, сигнал о задымлении поступил при разбеге самолета по взлетной полосе. В итоге Boeing 737 прекратил движение, а пассажиров стали эвакуировать по надувным трапам. По уточненным данным, пострадали восемь человек, двое госпитализированы.Люди получили травмы средней степени тяжести.

«Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту воздушного судна не было», — сказала РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Авиакомпания в комментарии агентству сказала, что причиной прекращения взлета и эвакуации пассажиров стал посторонний запах в салоне лайнера, появившийся при разбеге. О задымлении перевозчик ничего не сказал

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Nordwind Airlines подготовил резервный борт, фактическое время вылета составило 05:19 мск. В Ереван отказались лететь 28 человек.

На месте работает специальная комиссия Росавиации.