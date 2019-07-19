Албанец нашел свою ампутированную ногу на пачке французских сигарет. Конечность он потерял в результате стрельбы

60-летний албанец, который проживает во Франции, обнаружил, что фотография его ампутированной ноги разещена на пачке сигарет — как предупреждение против курения. Как пишет 18 июля BBC, он своего согласия на использование изображения мужчина не давал.

Кроме того, ногу он потерял вовсе не по причине забитых в результате злоупотребления вредной привычкой артерий, как свидетельствует надпись на пачке. Мужчина рассказал, что конечности лишился в результате перестрелки в Албании в 1997 году.

Metz : il retrouve la photo de sa jambe amput?e sur des paquets de cigarettes https://t.co/w625zN8LGG — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) July 17, 2019

На фото на пачке, которое публикует издание France Bleu Lorraine Nord, обратил внимание сын мужчины, который приобрел сигареты в Люксембурге. Сам герой истории «чувствует себя обманутым и оскорбленным».

Его адвокат Антуан Фиттанте подчеркнул, что ошибки быть не может — на ноге есть уникальные шрамы. Юрист отправил запрос в Европейскую комиссию, которая отвечает за размещение подобных снимков. Обычно используются фотографии из банка данных, на их публикацию люди дают свое согласие. Также адвокат надеется выяснить, почему больница позволила себе поделиться этим снимком без разрешения мужчины.