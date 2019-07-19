Дождь и прорыв трубы с горячей водой сделали улицу Маршала Казакова полувидимой. Горожане усмотрели фильм ужасов

Труба с горячей водой лопнула вечером 18 в Красносельском районе Петербурга. Очевидцы назвали пейзаж «Сайлент Хиллом».

Фотографии и видео с места коммунальной аварии в соцсетях выложили горожане. На кадрах видно парящую улицу, машины на ней теряются в тумане.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» сообщили, что теплоэнергетики работают возле 3 корпуса 28 дома по улице Маршала Казакова. Бригады оградили место прорыва и занялись локализацией. Горячую воду в ближайшие дома подают по резервной схеме.

Реклама



Вероятно, тумана добавил дождливый день, горожане сравнивают пейзаж с кадрами из фильма ужасов и компьютерной игры «Сайлент Хилл».

В компании напоминают, что подходить к месту прорыва опасно для жизни.