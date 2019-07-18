Актриса Инна Чурикова упала во время спектакля. Ее увезли в больницу

Народная артистка СССР Инна Чурикова оказалась в больнице после вечернего спектакля в столичном театре «Русская песня» 18 июля.

Как рассказали РБК в театре, актриса упала, после чего ей вызвали скорую помощь, при этом спектакль был отыгран полностью. Муж Чуриковой Глеб Панфилов в разговоре с ТАСС добавил, что сейчас ее осматривают врачи. Останется ли актриса в больнице, пока неизвестно. Какие она получила травмы и в каком находится состоянии, не уточняется.

Некоторые СМИ пишут, что у актрисы якобы сломаны два ребра, однако эта информация не подтверждается кем-то из близких или коллег актрисы.

Инна Чурикова родилась в 1943 году, театральную и кино карьеру начала в 1965-м после окончания театрального училища им. Щепкина. 76-летняя актриса снималась в таких фильмах как «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко», «Ширли-мырли», «Васса», сериалах «Идиот», «Мертвые души» и «В круге первом».