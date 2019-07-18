СМИ: «Вор в законе» Циркач ловко ушел от задержания. Ему грозит дело по статье для криминальных авторитетов

Олег Пирогов, которого «Росбалт» называет «влиятельным вором в законе» Циркачом, по данным издания, может стать фигурантом уголовного дела по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Как пишет «Росбалт» 18 июля, в феврале 2019-го были якобы задержаны «две бригады "криминального генерала", занимавшиеся вымогательствами» в Подмосковье. Однако они категорически отказались давать на также задержанного Пирогова показания. В результате его пришлось отпустить после «профилактической беседы».

Во второй раз, по данным издания, брать Циркача решили в марте в подмосковном грузинском ресторане. Однако когда оперативники ворвались в заведение, выяснилось, что подозреваемого там уже нет.

«В ходе разбирательства выяснилось, что события развивались, как в фильмах. Пока сыщики готовились на улице к операции, «вору в законе» кто-то позвонил через один из мессенджеров и что-то сказали. Пирогов сразу встал и направился на кухню ресторана. А знакомые сотрудники быстро вывели его через окно. С сыщиками он разминулся буквально на несколько минут», – пишет «Росбалт».

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После этого эпизода Циркач покинул Россию. При этом, по данным агентства, теперь у следствия якобы появились «прямые показания на Пирогова». Ему могут быть предъявлены обвинения по статьям УК РФ 126 (похищение) и 163 (вымогательство), а также по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Напомним, одно из первых публичных дел по этой статье было возбуждено против Николая Кузьмичева (Коли Томского). «Фонтанка» подробно писала о том, какие проблемы могут возникнуть в связи с правоприменением этой статьи.