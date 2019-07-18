Кандидата от «Яблока» в депутаты Екатерингофского оставили в полиции на ночь за хулиганство

Полицейские составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) в отношении Федора Горожанко, который выдвигается в депутаты Екатерингофского округа от «Яблока». Как сообщил активист в соцсетях 18 июля, в отделе полиции его оставляют на ночь.

Федор Горожанко оказался там после того, как попытался ознакомиться с решениями, которые приняла сегодня избирательная комиссия муниципалитета «Екатерингофский» на заседании. Неизвестный мужчина, грубо ругаясь, вытолкал Горожанко из кабинета. Отметим, тот пришел в избирком в статусе члена с правом совещательного голоса (его делегировал один из оппозиционных кандидатов). После этого активисту сообщили, что он сломал коридорную дверь, и вызвали полицию. Глава Екатерингофского округа Олег Смакотин полагает, что оппозиционер сам спровоцировал конфликт.

С тех пор, как в Петербурге началась избирательная кампания, Фёдору Горожанко уже приходилось ночевать в полиции. 1 июля его задержали около избирательной комиссии того же самого Екатерингофского округа, когда он пытался подать документы для выдвижения в депутаты. Тогда в его отношении тоже составили протокол о мелком хулиганстве и оставили в отделе на двое суток.