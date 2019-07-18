Пермские священники попробовали «божественную шаурму» и забрали заявление из полиции

Секретарь Пермской епархии Андрей Литовка 18 июля заявил, что священники больше не имеют претензий к кафе «Не за горами». Примирению способствовало качество шаурмы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на закрытый пост Литовки в Facebook. Секретарь объяснил, что забрал заявление из полиции после извинений владелицы кафе. Он также порекомендовал жителям и гостям города посетить заведение. По его просьбе туда сходил отец Дмитрий, он оценил качество блюд и сфотографировался с несколькими порциями шаурмы.

Причиной раздора и обращения в полицию стала реклама кафе, на которой полуголая девушка с нимбом и шаурмой вместо крыльев демонстрировала «божественные» блюда. Рекламная кампания была запущена ещё весной, но в епархии на неё обратили внимание только сейчас.

Проверить рекламу планируют в Федеральной антимонопольной службе.