«Для взаимной уверенности в общей доброй воле». Офис Зеленского предложил Кремлю одновременно освободить Вышинского и Сенцова

В администрации президента Украины ответили на предложение России освободить журналиста Кирилла Вышинского. Как сообщила 18 июля в своем Facebook пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, украинские власти предлагают российским отпустить режиссера Олега Сенцова.

«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», – пишет Мендель.

Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом к нормализации отношений между Россией и Украиной.