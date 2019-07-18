«Для взаимной уверенности в общей доброй воле». Офис Зеленского предложил Кремлю одновременно освободить Вышинского и Сенцова
В администрации президента Украины ответили на предложение России освободить журналиста Кирилла Вышинского. Как сообщила 18 июля в своем Facebook пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, украинские власти предлагают российским отпустить режиссера Олега Сенцова.
«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», – пишет Мендель.
Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом к нормализации отношений между Россией и Украиной.
Справка:
Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина», гражданина РФ и Украины Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
Режиссер Олег Сенцов отбывает наказание в колонии на Ямале, российский суд приговорил его к 20 годам по обвинению в терроризме. На Украине его считают политзаключенным.