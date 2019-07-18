Укрепляй корпоративный дух вместе с «Фонтанкой-SUP»

Четвертый международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» – это не только одно из самых необычных и веселых событий лета в Петербурге, но и отличный способ укрепить корпоративный дух. Вместе с сотнями других горожан на SUP-бордах в субботу, 20 июля, пройдут сотрудники 10 ведущих компаний города.

"Фонтанка.ру"

Участников фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» уже более 1300. Для партнеров Фестиваля это хороший шанс заявить о себе, связав свой бренд с самым сногсшибательным событием лета на реках и каналах Петербурга. Ведь можно не просто рассказать о себе сотням участников и тысячам зрителей (а заодно и миллионам читателей «Фонтанки»), но и стать частью яркого карнавального заплыва! А также стать победителем в конкурсе «Самая яркая творческая презентация бренда».

Креативная команда из «Газпром нефти» второй раз примет участие в фестивале «Фонтанка-SUP».

- Свое выступление в этом году мы посвятим ярким образам Арктики, изучением и развитием которой занимается компания, По Мойке и Фонтанке пройдет уменьшенная копия ледокола и модели редких животных Крайнего севера, которые добавят разнообразят летний речной карнавал, – рассказали Фонтанке в компании.

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Семерых смельчаков отправила на воду компания VICTORIA STENOVA, официальный партнер «Фонтанка-SUP».

– Наш девиз: выбирайте лучшее – это ваше будущее! Именно поэтому мы уже в четвертый раз поддерживаем фестиваль – уникальное мероприятие, которое объединяет участников, жителей и гостей города. – считает представитель партнера. – Компания VICTORIA STENOVA производит обои и аксессуары для дома. Воплощая накопленный опыт создания интерьеров, мы стремимся подарить вам качественные, уникальные и модные аксессуары, а также текстиль для дома!

Восемь человек выставила СК «ГАЙДЕ», официальный страховой партнер фестиваля.

– Наша компания активно поддерживает здоровый образ жизни россиян и уделяет особое внимание безопасности и страхованию спортсменов по всей стране, – подчеркнули в компании. – Одним из приоритетных направлений является страхование спортсменов. Заплыв сотрудников компании символизирует нашу вовлеченность и клиентоориентированность на всех этапах жизни и работы СК «ГАЙДЕ».

Группа «Эталон» отправляет на фестиваль команду из 20 своих сотрудников, включая, естественно, свой талисман – Рыжего Кота.

– Мы уже второй год поддерживаем этот по-настоящему петербургский фестиваль, – заявила Ксения Савчук, директор департамента корпоративных коммуникаций и PR Группы «Эталон». – Для жителей и гостей нашего города организаторы фестиваля предоставляют уникальную возможность: совершить путешествие по рекам и каналам Северной Венеции не на кораблике, а на сапсерфе, почувствовать себя частью красочного карнавала, погрузиться в атмосферу праздника. И снова в фестивале «Фонтанка-SUP» примет участие талисман Группы «Эталон» – Рыжий Кот, который со всеми сапсерферами проплывет под 33 мостами нашего прекрасного города.

Настоящий десант из 80 человек высадится под знаменами Банка «Санкт-Петербург» 20 июля на набережной Мойки у Марсова поля.

– Банк «Санкт-Петербург» тесно связан с городом, имя которого носит: мы поддерживаем и участвуем в городских мероприятиях и стараемся делать жизнь горожан ярче и насыщеннее, – высказались в банке. – Международный фестиваль «Фонтанка-SUP» дает возможность проплыть по каналам Петербурга, полюбоваться городскими пейзажами с воды и провести время в компании единомышленников. Банк «Санкт-Петербург» – командный партнер фестиваля. Наша команда – это 80 активных и увлеченных сотрудников, среди которых есть и профессиональные сап-серферы, и новички. Участие в спортивных мероприятиях помогает поддерживать физическую форму, укреплять командный дух.

Еще в командном заплыве примут участие: 6 человек от компании World Class, которые проведут разминки на суше и воде для всех участников перед стартом; от международного теннисного турнира ST. Petersburg Open — один из двух маскотов Лев или Лайма; от компании RUSPANEL – 10 человек во главе с генеральным директором, от студии SUN SUP – 10 человек, которые также проведут занятия сап-йогой перед парадом на итальянском мосту.

И, естественно, не отстает и сам городской портал «Фонтанка.ру», два десятка сотрудников которого уже вовсю готовятся принять участие в заплыве.

Несколько сапов для команды «Фонтанки» предоставила компания Bestway , официальный SUP-партнер мероприятия. В компании считают, что фестиваль «Фонтанка-SUP» для их компании – отличная возможность поддержать сапсёрфинг, поспособствовать его распространению.

Главный редактор городского портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков так объяснил активность своих сотрудников:

– Я их не заставлял и не говорил, что, кто не пойдет — лишится премии. Просто количество тех, кто встает на сап с каждым годом растет, в том числе растет оно и на «Фонтанке». Это не удивительно, так как все видят, что мы делаем и всем хочется попробовать. Я рад, что всем, в том числе и сотрудникам «Фонтанки» эта идея нравится. Я вижу, как по всему городу продаются и покупаются доски в огромном количестве, как перед фестивалем заканчиваются все доски в сап-школах. По большому счету, этот фестиваль помог раскачать этот рынок в Петербурге. Бизнес вокруг SUP процветает, хотя изначально такая задача, конечно, не ставилась. Но я рад, когда процветает любой полезный легальный бизнес, потому что, чем больше бизнеса, тем больше рекламы на «Фонтанке».

Напоминаем, старт карнавала «Фонтанка-SUP» 20 июля 2019 года в 10:30 с набережной Мойки у Марсова поля, напротив павильона Росси. Без предварительной регистрации на сайте события выход на воду исключен.

Вся информация, программа, тайминг Фестиваля «Фонтанка-SUP» - ЗДЕСЬ.

Справка

Ежегодный международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Официальный SUP-партнер – компания Bestway

Официальный медиапартнер – «Новое Радио»

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»

Командный партнер – Группа «Эталон»

Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»

Партнер – компания PAROC

Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open

Партнер – сеть пиццерий «Додо Пицца»

Партнер – сеть экшн-спорт магазинов «Траектория»