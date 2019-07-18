Трамп: США уничтожили иранский беспилотник в Ормузском проливе. Он «угрожал безопасности американского корабля»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе. Об этом вечером 18 июля сообщает Bloomberg.

Трамп во время брифинга в Белом доме заявил, что иранский дрон приблизился к американскому военному кораблю. Беспилотник, по словам президента США, «угрожал безопасности корабля и его экипажа». Трамп призывает «другие страны защитить свои корабли, проходящие через пролив».

Напомним, 13 июня на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе произошли взрывы, в которых США обвинили Иран. В стране отрицают свою причастность к атакам. Американцы усиливают санкции против Ирана. Как писали в СМИ, Трамп в последний момент отменил приказ о нанесении удара по стране.