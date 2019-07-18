Фигуранта дела о грязной нефти в трубопроводе «Дружба» нашли в Литве

Интерпол на территории Литвы задержал обвиняемого в загрязнении хлором нефтепровода «Дружба». Ранее Роман Ружечко был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.

Об этом сообщает 18 июля РБК со ссылкой на ТАСС и «Интерфакс». Бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» задержан в Литве, российскую сторону уже уведомили о его поимке. Компании Ружечко принадлежал узел учета сырья на территории Самарской области, через который, как считает следствие, хлор и попал в нефтепровод. Его обвиняют в приведении «Дружбы» в негодность, в мае Ружечко был заочно арестован.

В розыске остаётся Роман Трушев, основатель ГК «Петронефть». Всего в деле больше десятка фигурантов, большинство арестованы.

В июне нового уголовного дела добилась дочерняя компания «Роснефти», грязное топливо якобы испортило оборудование Куйбышевского НПЗ.

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Скандал с загрязненной органическими веществами нефтью разразился в апреле, когда нефтепровод «Дружба» приостановил экспорт в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию больше чем на месяц.

Поставки были полностью восстановлены 1 июля. Ростехнадзор после дела «Дружбы» провёл внеплановые проверки подобных предприятий и нашёл больше 250 нарушений.

Отметим, загрязнение нефти стало поводом для серьезного публичного конфликта между «Транснефтью» Николая Токарева и «Роснефтью» Игоря Сечина. «Роснефть» по сути обвинила в проблемах на трубопроводе «Транснефть», та в ответ заявила, что компания Сечина и он лично распространяют слухи.