МВД отказалось возбуждать уголовное дело на женщину, заказавшую лекарство для сына. Ее отпустили после звонка в правительство

Основания для возбуждения уголовного дела против москвички Елены Боголюбовой, заказавшей через Интернет незарегистрированное в России лекарство для своего сына, отсутствуют. Как пишут «Ведомости», об этом 18 июля заявили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Боголюбова заказала лекарство от судорог для сына, который страдает от болезни Баттена. Когда женщина получала посылку, ей сообщили, что она задержана за контрабанду. В отделении Боголюбова провела около семи часов. Директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщила, что отпустили задержанную после того, как учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер позвонила в правительство.

Отметим, лекарство, заказанное женщиной, относится к психотропным препаратам, незарегистрированным в России. Полных аналогов в стране нет, а у препаратов аналогичной группы есть серьезные побочные эффекты.

Происшествие комментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он говорил, что Кремль обратится в Минздрав и потребует навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.