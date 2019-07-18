Бывший банкир арестован по «эрмитажному делу». Его обвиняют в создании преступного сообщества

Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка «Нефтяной альянс» Олега Григора. Об этом 18 июля сообщает «Интерфакс».

Григор обвиняется в особо крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Обвинение ему предъявлено в рамках дела бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. Напомним, по версии следствия, при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа было похищено около 450 млн рублей. В рамках этого дела в мае 2018 года были задержаны Пирумов и предприниматель Никита Колесников. Следствие считает, что бывший замминистра, экс-директор департамента Миникульта Борис Мазо и Колесников организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить.

Контракт на строительство фондохранилища на Заусадебной улице в Петербурге стоимостью 3,6 млрд рублей Эрмитаж заключил в 2015 году. Подрядчик «Мехстройтранс» получил миллиард аванса и исчез. Он входил в группу компаний «Роспан», фактическим руководителем которой был Никита Колесников.

О возможной роли Олега Григора в хищениях «Фонтанка» писала еще в 2016 году. По данным нашего издания, Пирумов и банкир находились в хороших отношениях и даже вместе ездили в Петербург из Москвы. Следствие подозревает, что банк использовался замминистра для мошеннических схем. Отметим, «Нефтяной альянс» выдавал гарантии в том числе подрядчику Минкульта, который проходит по «эрмитажному делу» – «Мехстройтрансу».

Пирумов ранее был приговорен к полутора годам колонии по «делу реставраторов» – тогда его освободили в зале суда, однако в 2019-м приговор ужесточили.