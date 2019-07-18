10 из 29: читатели «Фонтанки» решили, кто выйдет в финал конкурса «Мисс SUP – 2019»

Сергей Михайличенко, Фонтанка.ру.

Определились все десять участниц финала конкурса на звание самой удивительной девушки с веслом IV Международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP». Всего было подано 29 заявок , за которые в течение недели голосовали читатели «Фонтанки».

В результате была выбрана следующая десятка самых-самых:

1. Ирина (порядковый номер 1) – 443 голоса (10% от общего количества проголосовавших);

Фото: предоставлено участницей конкурса

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2. Елена (№28) – 442 (10%);

Фото: предоставлено участницей конкурса

3. Анна (№10) – 425 (10%);

Фото: предоставлено участницей конкурса

4. Александра (№16) – 332 (8%);

Фото: предоставлено участницей конкурса

5. Елизавета (№3) – 322 (7%);

Фото: предоставлено участницей конкурса

6. Екатерина (№26) – 262 (6%);

Фото: предоставлено участницей конкурса

7. Мария (№6) – 250 (6%);

Фото: предоставлено участницей конкурса

8. Светлана (№20) – 250 (6%);

Фото: предоставлено участницей конкурса

9. Венера (№2) – 224 (5%);

Фото: предоставлено участницей конкурса

10. Светлана (№9) – 195 (4%).

Фото: предоставлено участницей конкурса

Всего за неделю проголосовало 4420 человек.

Теперь избранная десятка вступит в очную борьбу. В день Фестиваля, 20 июля, девушкам предстоит сначала пройти вместе со всеми маршрут SUP-карнавала, после чего выйти на дефиле в купальниках и ответить на вопросы ведущего.

Все финалистки получат поощрительные призы от организаторов и партнёров, экспертное жюри выберет самую яркую девушку на САПе в этом году – обладательницу главного приза номинации и титула «Мисс SUP – 2019». Победительнице вручат ценный подарок и SUP-доску от компании Bestway.

Справка

Ежегодный международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Официальный SUP-партнер – компания Bestway

Официальный медиапартнер – «Новое Радио»

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»

Командный партнер – Группа «Эталон»

Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»

Партнер – компания PAROC

Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open

Партнер – сеть пиццерий «Додо Пицца»

Партнер – сеть экшн-спорт-магазинов «Траектория»