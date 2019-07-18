Фонтанка-SUP
10 из 29: читатели «Фонтанки» решили, кто выйдет в финал конкурса «Мисс SUP – 2019»
Сергей Михайличенко, Фонтанка.ру.
Определились все десять участниц финала конкурса на звание самой удивительной девушки с веслом IV Международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP». Всего было подано 29 заявок, за которые в течение недели голосовали читатели «Фонтанки».
В результате была выбрана следующая десятка самых-самых:
1. Ирина (порядковый номер 1) – 443 голоса (10% от общего количества проголосовавших);
2. Елена (№28) – 442 (10%);
3. Анна (№10) – 425 (10%);
4. Александра (№16) – 332 (8%);
5. Елизавета (№3) – 322 (7%);
6. Екатерина (№26) – 262 (6%);
7. Мария (№6) – 250 (6%);
8. Светлана (№20) – 250 (6%);
9. Венера (№2) – 224 (5%);
10. Светлана (№9) – 195 (4%).
Всего за неделю проголосовало 4420 человек.
Теперь избранная десятка вступит в очную борьбу. В день Фестиваля, 20 июля, девушкам предстоит сначала пройти вместе со всеми маршрут SUP-карнавала, после чего выйти на дефиле в купальниках и ответить на вопросы ведущего.
Все финалистки получат поощрительные призы от организаторов и партнёров, экспертное жюри выберет самую яркую девушку на САПе в этом году – обладательницу главного приза номинации и титула «Мисс SUP – 2019». Победительнице вручат ценный подарок и SUP-доску от компании Bestway.
Справка
Ежегодный международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru
Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»
Инновационный партнер – «Газпром нефть»
Официальный SUP-партнер – компания Bestway
Официальный медиапартнер – «Новое Радио»
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»
Командный партнер – Группа «Эталон»
Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»
Партнер – компания PAROC
Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open
Партнер – сеть пиццерий «Додо Пицца»
Партнер – сеть экшн-спорт-магазинов «Траектория»