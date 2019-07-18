Суд отправил в изолятор коммерсанта, чья фирма якобы заполнила свалку в Приморском районе человеческими органами

Владелец компании «Белый Трест» Александр Сулягин судом отправлен в изолятор до 9 сентября. Его обвиняют в мошенничестве на 7 млн рублей.

Решение об аресте 18 июля принял Василеостровский районный суд Петербурга, Сулягина отправили в СИЗО на два месяца.

Как сообщало ранее издание 47News, задержали коммерсанта 16 июля, вопрос об аресте был отложен — суд разрешил следствию собрать больше доказательств того, что оставлять Сулягина на свободе нельзя.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, уголовное дело было возбуждено в апреле этого года после того, как полиция проследила за грузовиком с медотходами. Якобы компания Сулягина заключила госконтракты с медучреждениями по утилизации органов, а на деле «Белый Трест» свозил их на обычную свалку. Найденное собрали и заморозили как вещдок. Владельцу компании предъявляют хищения на 7 млн рублей.

Работает «Белый Трест» и в области. Под Тосно у Сулягина и его компаньонов мусоросжигающий завод. Количество заключаемых с больницами и поликлиниками контрактов росло.