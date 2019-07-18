В Германии пропали две россиянки. Полиция возбудила уголовное дело

Полиция Германии возбудила уголовное дело по факту пропажи в Мюнхене двух россиянок. Об этом 17 июля сообщается на сайте посольства РФ в этой стране.

«13 июля с.г. в г.Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело. Выяснением обстоятельств происшествия занимается Генеральное Консульство России в Мюнхене, находясь в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ», – говорится в сообщении.

Никаких подробностей происшествия не приводится. В Ростуризме РБК заявили только то, что в курсе ситуации и сами пытаются выяснить подробности. «Пока мы даже не знаем, от туроператоров они поехали или нет», – рассказали изданию в пресс-службе ведомства.