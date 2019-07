Победитель волейбольной Лиги наций перешёл в «Зенит» из Петербурга

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» подписал контракт со связующим сборной России Дмитрием Ковалевым.

– Конечно, я счастлив оказаться в «Зените», — сказал Ковалев в интервью клубной пресс-службе 18 июля. — В составе сборной России я уже дважды выиграл Лигу наций. А вот на клубном уровне медалей еще не завоевывал. «Зенит» — одна из самых сильных команд страны, здесь можно и нужно решать задачи любого, самого высокого уровня. Уверен, в предстоящем сезоне мы сможем порадовать петербургских болельщиков. Знаю, что волейбол в Санкт-Петербурге очень любят, что в КСК «СИБУР АРЕНА» всегда собирается много зрителей. Не сомневаюсь, что и нашей сборной они очень здорово помогут во время олимпийской квалификации.

