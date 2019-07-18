Смольный ищет подрядчиков, которые расставят елки и развесят гирлянды на Новый год

Городской центр рекламы и праздничного оформления объявил семь конкурсов на украшение Петербурга к Новому году и Рождеству. В общей сложности за работу предлагают 101 млн рублей. Информация об этом 18 июля появилась на сайте госзакупок.

Подрядчикам предстоит украсить световыми композициями опоры освещения, баллюстрады мостов, деревья. Также растянуть над улицами гирлянды и декорировать праздничными панно фасады зданий. Кроме того, исполнитель одного из контрактов соберет и расставит по Петербургу 20-метровые елки.

Установка всего необходимого реквизита на Каменноостровском проспекте и Австрийской площади, в частности, обойдется в 7,9 млн рублей. Итоги конкурсов городской центр рекламы подведет 30 июля.