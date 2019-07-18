У гостиницы Park Inn в кустах нашли опасный снаряд. Ждать военных полицейские будут всю ночь

Миномётную мину времён Великой Отечественной войны нашли прохожие в Московском районе Петербурга вечером 18 июля. Взрывотехники назвали ее опасной, пока за миной не приедут военные, ее будут охранять полицейские.

О находке «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, снаряд нашли в кустах возле гостиницы на улице Галстяна. В региональном управлении Росгвардии нашему изданию сообщили, что специалисты ОМОН обнаружили 50 мм минометную мину. Она сильно проржавела, но все ещё представляет опасность.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что сообщение о находке поступило в половину шестого вечера. С тех пор сотрудники полиции выставили на месте оцепление и ждут взрывотехников из Западного военного округа. Уточняется, что забрать снаряд они смогут только утром 19 июля.