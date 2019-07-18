Партнер «друга Кудрина» арестован в Петербурге. Его подозревают в нечистых связях с Минпромторгом

В Петербурге под стражу заключен генеральный директор компании «Индем» Александр Внучкин. Следствие добивалось ареста, чтобы исключить малейшую возможность его общения с продажными чиновниками министерства промышленности и торговли.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Внучкин отправлен в следственный изолятор вечером 18 июля постановлением Куйбышевского районного суда.

«Мера пресечения избрана по 27 августа», – уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, Внучкин причастен к хищению 20 млн рублей, выделенных «Инмеду» Минпромторгом в 2016 году в качестве субсидии. На свободе предпринимателя оставлять категорически не хотели, считая, что он может уехать из страны, как некоторые фигуранты, или повлиять на расследование. По стойкому убеждению 4-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД Петербурга и области, Внучкин до задержания контактировал с сотрудниками министерства промышленности и торговли, уничтожая доказательства.

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Ранее Куйбышевский суд отправил в СИЗО продюсера Рушана Насибулина, который считается другом главы Счетной палаты Алексея Кудрина и соисполнителем хищения бюджетных средств.

Дело расследуется по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Минпромторг выделял деньги «Инмеду» на научно-исследовательские работы по разработке технологии ламинирования мембранных материалов для верхней одежды.