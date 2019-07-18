После падения лифта в Тихвине мужчина доставлен в реанимацию. Его происхождение загадочно

В жилом девятиэтажном доме в Тихвине во время работ по демонтажу обрушилась кабина лифта. Пострадавший в тяжёлом состоянии.



Как сообщает издание 47News, кабина сорвалась около девяти утра 18 июля в доме № 40 первого микрорайона Тихвина. Все двери должны были быть заблокированы, в настоящее время лифт демонтируют по программе капремонта. Работы по госконтракту там проводит «Санкт-Петербургский лифтовой завод», самим демонтажем занимался субподрядчик, компания «Центурион». В руководстве обеих фирм не смогли пояснить, кто именно пострадал, уверив, что все их рабочие невредимы.

«Насколько я понимаю, незадолго до этого они всё закрыли и куда-то отошли. Створки на всех этажах были закрыты, поскольку на этом этапе работы выполняются внутри шахты и лифта», – рассказал технический директор завода Александр Сизонов.



В больнице сообщили, что мужчина находится в реанимации. Рассказать о том, что делал в лифте, не может.