Исследователи выяснили, как владельцы заряжают электромобили, и как можно сэкономить

Большинство владельцев электромобилей в Великобритании заряжает свои машины на домашней парковке. Энергетики проанализировали, как можно использовать «умную зарядку».

Компания Western Power Distribution (WPD) в течение трех лет проводила исследование с целью определить оптимальные параметры так называемой «интеллектуальной зарядки», пишет Carguide. В исследовании участвовали порядка 700 владельцев электромобилей и подключаемых гибридов более 40 различных марок и моделей. В их домах были установлены «умные» зарядные станции, которые не только действовали по указанной схеме, но и фиксировали привычки участников.

Исследование велось по следующим параметрам: частоте, длительности зарядки и количеству потребляемой электроэнергии. Установлено, что владельцы, как правило, подключались к зарядке в вечернее пиковое время, когда нагрузка на сети и так высока. Батареи электромобилей при этом были разряжены не более чем на 50 процентов, а владельцам подключаемых гибридов вообще приходится подзаряжаться не чаше трех раз в неделю. Все машины оставались подключенными к зарядке минимум всю ночь и поэтому вполне могли использовать преимущества ночного тарифа.

Таким образом, делают вывод исследователи, система «интеллектуальной зарядки» может, с одной стороны, принести пользу владельцам, поскольку будет потреблять «дешевое» электричество, а с другой, существенно снизить пиковые нагрузки на электросети. Более того, некоторые автопроизводители устанавливают системы, позволяющие электромобилям «отдавать» заряд в сеть, а не только получать из нее. В таком случае электромобиль фактически используется как дополнительный источник энергии в моменты пиковых нагрузок на энергосети, и отпадает необходимость иметь дополнительные мощности на генерирующих станциях.

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Подобные системы, использующие «умные зарядки» и дополнительные возможности хранения энергии в аккумуляторах электромобилей, могут существенно повлиять на энергосети будущего, считают британские ученые.

Этот опыт, возможно, будет полезным и в наших условиях, тем более, что согласно последней редакции Правил землепользования и застройки, при возведении новых домов на прилегающих стоянках по требованию жильцов должны быть оборудованы зарядные станции для электромобилей.