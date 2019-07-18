Кандидата в депутаты Екатерингофского от «Яблока» увезли в полицию с заседания избиркома

Кандидат в депутаты муниципалитета «Екатерингофский» от «Яблока» Федор Горожанко из здания администрации Адмиралтейского района отправился в 38-й отдел полиции. Ему могут вменить мелкое хулиганство.

Инцидент произошел 18 июля, когда активист пришел на заседание избиркома как член комиссии с правом совещательного голоса, делегированный одним из оппозиционных кандидатов. Об этом «Фонтанке» сообщил сам Федор Горожанко.

Как рассказал оппозиционер, в здание райадминистрации, где расположен избирком, пустили его не сразу, сообщив, что заседание уже закончилось. После того, как Горожанко удалось попасть к председателю избиркома, чтобы ознакомиться с принятыми решениями, двое неизвестных людей грубо вытолкали его из кабинета. «Я член комиссии с правом совещательного голоса», – возразил Федор Горожанко. «Да мне … (все равно)», – ответил мужчина, схватил его за куртку и выгнал. Другой человек обвинил активиста в том, что тот сломал дверь в коридоре, и пообещал вызвать полицию.

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??Фёдор Горожанко пришёл в ИКМО Екатерингофский получить протокол заседания, но его жёстко вытолкали из кабинета.

Теперь обвиняют в какой-то сломанной двери, не выпускают из здания администрации Адмиралтейского района.



Распространите, пожалуйста pic.twitter.com/TMXgXkZPox — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 18 июля 2019 г.

Глава муниципалитета Олег Смакотин сообщил «Фонтанке», что при потасовке не присутствовал. «Знаю со слов очевидцев, что Горожанко пришел, перепрыгнул через турникет на охране, сломал межкоридорную дверь и вломился в икмо. Орал и носился по коридору», – сказал он.

Федор Горожанко выдвинулся в депутаты «Екатерингофского» от «Яблока», но муниципальный избирком не допустил его до выборов. Рабочая группа городской избирательной комиссии сочла это решение – как и отказы в регистрации еще шестерым кандидатам от оппозиции в этом муниципалитете – незаконным.

В ответ в «Екатерингофском» вступили с городским избиркомом в открытый конфликт. В муниципальной газете появилась публикация о том, что члены горизбиркома «выше закона» и «верят оппозиционерам на слово».