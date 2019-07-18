Набережные, Невский, мосты – что и когда будут перекрывать из-за военно-морского парада

Перекрывать улицы в связи с подготовкой ко Дню Военно-морского флота в Санкт-Петербурге начнут уже 19 июля. В пятницу вечером будут перекрыты набережные в центре города. Несколько ночей четыре центральных моста через Неву будут разведены до 6 часов утра. В центр города лучше вообще не соваться в воскресенья, 21 и 28 июля, а также в четверг, 25 июля.

Фото: Михаил Огнев

Об ограничениях сообщает 18 июля КРТИ. Во-первых, уточнён график разводки мостов:

21 и 25 июля с 11:00 до 12:15 состоится дневная разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов;

28 июля с 10:30 до 12:15 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты;

в ночи на 19, 20, 22, 26 и 29 июля до 6 часов утра продлится разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов (остальные разводятся по графику).

Движения по переправам прекращается за 15 минут до начала разводки и начинается через 15 минут после их сведения.

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Во-вторых, в центре города будут закрыты следующие улицы:

с 19:00 19 июля до 24:00 31 июля – Адмиралтейская набережная ;

; 19 июля с 19:00 до 22:00 – Сенатская площадь, Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста;

от Сенатской площади до Благовещенского моста; 21, 25 июля с 9:00 до 13:00 и 28 июля с 7:00 до 13:00 – Невский проспект в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста, Университетская набережная, Биржевая площадь, Дворцовая набережная, Сенатская площадь, Адмиралтейский проезд, Дворцовый проезд, Литейный проспект в направлении от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной, съезд с Воскресенской набережной на Литейный мост, съезды с Пироговской набережной на Литейный мост, 1-я и Кадетская линии от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., набережная Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста, Мраморный переулок, Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой площади.

28 июля с 7:00 до 24:00 будет запрещена остановка транспортных средств на Туристской улице от улицы Савушкина до Школьной улицы, на улице Савушкина от Беговой улицы до Туристской, на Беговой улице от Школьной до Савушкина (всё – со стороны торгового комплекса «Меркурий»).

Кроме этого, в связи с подготовкой и проведением АО «Первый канал» телевизионной трансляции Главного военно-морского парада движение будет прекращено:

с 23:00 22 июля до 24:00 29 июля – по крайней правой полосе Университетской набережной напротив дома 5;

с 0:00 22 июля до 5:00 30 июля – по Галерному переулку, крайней левой полосе движения Таможенного переулка при движении в направлении к Университетской набережной.

В Кронштадте 28 июля с 7:00 до 24:00 будут закрыты:

улица Мартынова от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

улица Сургина от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

улица Велещинского от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

улица Зосимова на участках от Владимирской улицы до Кронштадтского шоссе в направлении к улице Восстания и от Цитадельского шоссе до улицы Сургина;

Макаровская улица от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

улица Карла Маркса от Макаровской улицы до улицы Мартынова;

проспект Ленина от Макаровской улицы до улицы Мартынова;

Красная улица от Петровской улицы до Макаровской улицы;

Коммунистическая улица от Петровской улицы до Макаровской улицы.

Одностороннее движение будет введено на участках:

проспекта Ленина в направлении от улицы Мартынова до улицы Сургина;

улицы Восстания в направлении от проспекта Ленина до улицы Зосимова;

улицы Зосимова в направлении от улицы Восстания до Кронштадтского шоссе;

Кронштадтского шоссе в направлении от улицы Зосимова до Цитадельской дороги;

Цитадельской дороги в направлении от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе;

Цитадельского шоссе в направлении от Цитадельской дороги до улицы Зосимова;

улицы Мартынова в направлении от улицы Зосимова к проспекту Ленина.

28 июля с 7:00 до 19:00 будет запрещен поворот на налево на пересечении Кронштадтского шоссе и улицы Литке при движении по Кронштадтскому шоссе от улицы Адмирала Грейга и от развязки с КАД.

Главный военно-морской парад состоится в акватории Невы в воскресенье, 28 июля. На время разведения мостов для автомобилистов планируется сделать бесплатным проезд по участку ЗСД.