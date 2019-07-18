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18.07.2019 23:34
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«Секса с Лизой не будет». Как петербуржцу подбросили наркотики на первом свидании

Приехавшего на романтическую встречу молодого человека окружили полицейские, а в кармане нашелся пакетик с порошком. Ему предъявили незаконное хранение и счет - 500 тысяч рублей.

«Секса с Лизой не будет». Как петербуржцу подбросили наркотики на первом свидании

ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Константин Соломонов

Сотрудники петербургской полиции заподозрены в бесхитростной провокации с наркотиками. Выманенный на свидание с виртуальной подругой ухажер встретил трех незнакомцев, которые инсценировали оперативные мероприятия.

О встрече с ней 24-летний сын небедных родителей мечтал месяца три – с тех пор, как начался виртуальный роман. Со страницы соцсети Лиза манила кукольным лицом в обрамлении длинных волос. Кирилл отвечал показной роскошью – весь в Louis Vuitton, зарабатывает на криптобирже, снимает шикарные квартиры. Но место свидания назначила она – Искровский проспект, у 26-го дома.

Среди редких прохожих он искал знакомое лицо. От радужных мыслей его отвлек «Мерседес Е240». Машина остановилась и выпустила из себя трех незнакомцев.

«Уголовный розыск. Кого-то ждете? Предметы и вещества, запрещенные к обороту, имеются?», – прозвучало лаконичное и убедительное.

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Оперативники окружили романтика и настояли на личном досмотре. Из нагрудного кармана достали пакетик с неизвестным веществом. Сообщили, что секса с Лизой не будет. Велели сесть в салон.

«Затащили силой. Рукоприкладствовали. Пистолет у них не видел, но слышал звук затвора характерный. Как фильмах – когда патрон в патронник досылается», – вспоминал молодой человек.

На раздумья ему дали полминуты. Дилемма простейшая – уголовное дело по статье 228 УК «Хранение наркотических средств» или 500 тысяч рублей в течение получаса.

Стресс и паника заставили выбрать второй вариант. Парня возили по городу, а он лихорадочно соображал, где добыть денег. Попросил у матери. Она перевела 400 тысяч. Искать банкомат для своей карточки, чтобы снять без комиссии, у него не было желания, а у эскорта – времени. Кирилл воспользовался тремя разными терминалами, в наличном эквиваленте получилась некруглая сумма, 396 тысяч рублей. В Купчино, на углу проспекта Славы и Будапештской, «Мерседес» притормозил и парня выгнали.

В себя он приходил трое суток. На четвертые пошел в соседний отдел полиции – в Выборгском районе. Его выслушали и переправили заявление в 75-й отдел Невского УМВД. На его территории находится место провального свидания – Искровский.

Наверное, 26-летний оперуполномоченный 75-го отдела Максим Гулемпинченко немало удивился, пробежав глазами заявление. В нем с точностью до буквы упоминался госномер «Мерседеса». Гулемпинченко должен был понять: это провал.

Автомобиль принадлежит 31-летнему полицейскому отдельной роты патрульно-постовой службы ГУ МВД Сергею Володченко. Его попутчиками в тот день были Гулемпинченко собственной персоной и в недавнем прошлом сотрудник 70-го отдела Невского УМВД – 27-летний Анатолий Лебединский.

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Ситуация выглядела безобразно прозрачной. Полицейским дали сутки на размышление, и 17 июля все трое пришли сдаваться в Следственный комитет. Их ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела по статье 163 УК «Вымогательство». Под копирку они написали признания о подброшенных наркотиках и были отпущены под подписку о невыезде.

Что представляет собой Лиза, материалы дела пока умалчивают. По данным «Фонтанки», в Петербурге действительно проживает девушка с теми же данными (фамилия и дата рождения), по которым свою возлюбленную знал потерпевший. Работает ли она наводчицей или же полицейские использовали реальный персонаж и создали фейковую страницу от ее имени, нам пока установить не удалось.

Мы позвонили Максиму Гулемпинченко, но он почти сразу бросил трубку.

Оперативника и постового Володченко наверняка ждет увольнение по порочащей статье. Анатолий Лебединский через это уже прошел. Он был изгнан из полиции в 2017 году за проступок, не совместимый с честью сотрудника внутренних дел. Лебединский стал участником ДТП, скрылся, был настигнут гаишниками и после задержания отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь. Приказ об увольнении он оспорил в суде, требуя восстановить в должности и выплатить моральную компенсацию 100 тысяч рублей за нравственные страдания. Суд отказал.

Еще одно дело о подброшенных наркотиках расследуется в отношении сотрудников Росгвардии. 18 июля в Петербурге арестованы Никита Лаврентьев и Александр Бойков. Следствие считает, что они требовали взятку 300 тысяч рублей у подростка.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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