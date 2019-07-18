Альбом карикатур «Продомино» поможет людям с онкозаболеваниями

Петербургский художник-карикатурист Вячеслав Шилов готовит к изданию свой новый альбом «Продомино». В нём будут собраны смешные рисунки про жизнь человечков в виде доминошек.

«Альбом #ПРОДОМИНО только на первый взгляд – про домино. На второй взгляд – он про нашу с вами жизнь и про жизнь вообще, интересную и обыденную, смешную и порой не совсем. А на третий, самый пристальный взгляд, – он лично про и для каждого своего зрителя», – говорит автор.

По словам Вячеслава Шилова, это будет иронично-философский сборник карикатур – смешной, стильный и симпатичный.

Помимо того, что альбом должен нести, как и полагается карикатурам, хорошее настроение и улыбки, у него есть ещё одна миссия – помочь нуждающимся. Часть суммы с каждого предзаказанного альбома будет перечислена в петербургский Благотворительный фонд AdVita ("Ради жизни"), который с 2002 года оказывает всестороннюю помощь взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.

Но для начала необходимо издать сам альбом. Для этого нужно 440 тысяч рублей. Деньги художник собирает, что называется, с миру по нитке. Поддержать издание альбома может любой желающий. Как это сделать, можно узнать ЗДЕСЬ.