Фонтанка-SUP
Регистрация на Фестиваль «Фонтанка-SUP» закрыта: нас больше тысячи
Регистрация на IV международный Фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» официально объявляется закрытой. До старта заплыва осталось меньше двух дней.
За месяц для участия в Фестивале успело зарегистрироваться рекордное количество участников – около 1300. Если вы не успели, у вас всегда есть возможность прийти в качестве зрителей и сделать яркие фотографии водного карнавала.
Напомним, что «Фонтанка-SUP» стартует 20 июля в 10:30 с набережной Мойки (напротив павильона Росси, спуск со стороны Марсова поля). Дальше яркой карнавальной волной идет девять километров по красивейшему маршруту рек и каналов в центре Петербурга.
После финиша будут разыграны призы в восьми номинациях, самой жаркой из которых обещает стать конкурс «Мисс SUP».
Справка:
Ежегодный международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru
Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»
Инновационный партнер – «Газпром нефть»
Официальный SUP-партнер – компания Bestway
Официальный медиапартнер – «Новое Радио»
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»
Командный партнер – Группа «Эталон»
Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»
Партнер – компания PAROC
Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open
Партнер – сеть пиццерий «Додо Пицца»
Партнер – сеть экшн-спорт магазинов «Траектория»