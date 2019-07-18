Регистрация на Фестиваль «Фонтанка-SUP» закрыта: нас больше тысячи

Регистрация на IV международный Фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» официально объявляется закрытой. До старта заплыва осталось меньше двух дней.

За месяц для участия в Фестивале успело зарегистрироваться рекордное количество участников – около 1300. Если вы не успели, у вас всегда есть возможность прийти в качестве зрителей и сделать яркие фотографии водного карнавала.

Напомним, что «Фонтанка-SUP» стартует 20 июля в 10:30 с набережной Мойки (напротив павильона Росси, спуск со стороны Марсова поля). Дальше яркой карнавальной волной идет девять километров по красивейшему маршруту рек и каналов в центре Петербурга.

После финиша будут разыграны призы в восьми номинациях , самой жаркой из которых обещает стать конкурс «Мисс SUP» .