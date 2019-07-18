Суд не стал разделять росгвардейцев по делу о подброшенных наркотиках. Второй фигурант отправлен в Новые Кресты

Красногвардейский райсуд Петербурга не отпустил под домашний арест второго сотрудника Росгвардии, подозреваемого в вымогательстве взятки при исполнении. Водитель Никита Лаврентьев присоединится к сослуживцу, ранее отправленному в Кресты-2.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 18 июля, судья Светлана Карлова вынесла постановление и заключила Лаврентьева под стражу до 15 сентября. Обвинение в получении взятки с вымогательством при исполнении служебных обязанностей ему не предъявлено.

По версии следствия, 26-летний водитель полиции Лаврентьев и 28-летний старший полицейский отдела вневедомственной охраны Красногвардейского района Бойков создали видимость изъятия наркотиков у 16-летнего подростка. Откупиться от уголовной ответственности ему якобы предложили за 300 тысяч рублей, 140 из которых школьник насобирал сразу, а при попытке забрать остальное сотрудники были задержаны оперативниками полиции.

За Лаврентьева вступились жена и мать, положительные характеристики направило начальство. Сам он просил ограничить его свободу пределами родительской квартиры, был готов носить электронный браслет, свести общение к минимуму и не выходить в Интернет. Суд назначил два месяца под стражей. Аналогичную меру незадолго до этого избрали Александру Бойкову.