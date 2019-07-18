Опытны и опасны. Тень Голунова лишила свободы петербургских росгвардейцев

Двое сотрудников Росгвардии арестованы в Петербурге по делу о подброшенных подростку наркотиках. Следственный комитет отдал должное тонкостям полицейской работы и задался вопросом: а сколько Голуновых было ещё?

Александр Бойков на избрании меры пресечения

Красногвардейский суд Петербурга на два месяца определил под стражу 28-летнего Александра Бойкова и 26-летнего Никиту Лаврентьева, которых с погоней задержали при попытке забрать деньги из тайника. Характеристики рисуют хороших полицейских. Зарабатывать на подброшенных наркотиках – не про них. Но мальчишка уверенно показывает на обидчиков пальцем.

Бойкова и Лаврентьева на пятом этаже помимо вооружённой камерами прессы встретили с десяток короткостриженных мужчин в штатском. От журналистов они держались особняком, оберегая расстроенную блондинку и коротая время с капитаном и лейтенантом МВД. Позже в свою компанию гостеприимно приняли и непосредственное начальство подозреваемых. О присутствии посторонних в зале не волновались, уверенно заявляя – лишних не будет.

Александр Бойков надежды на гуманизм не питал и решил позаботиться если не о спасении своего доброго имени, то хотя бы о сохранности внешности. Защитился, чем смог. 18 июля в зал к зампреду суда по уголовным делам Светлане Карловой его подняли вслепую. Свободной от наручников рукой он придерживал обмотанное вокруг головы синее полотенце. Оживившихся журналистов не увидел, излюбленные вопросы о признании вины предпочел проигнорировать. Его сослуживец остался томительно ждать внизу. «Клетка тесная», – объяснили успевшие заглянуть в зал.

Помещение с трудом вместило всех желающих. Большинство мест заняла группа поддержки, подбадривающе кивавшая росгвардейцу. Забившись в угол скамьи так, чтобы от сидевших в зале его скрывала спина полицейского, он едва ли мог заметить знаки поддержки. Пусть духота и вынудила освободить часть лица, но свободное от полотенца он прикрывал листком А4. Выступивший за его свободу дуэт адвокатов направленные на доверителя камеры проигнорировал и о приватности разве что заикнулся, безуспешно попросив засекретить только показания жены.

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Бойкова задержали незадолго до восьми вечера 16 июля. В основу материалов против него легли показания 16-летнего, которого якобы остановили на проспекте Металлистов, 74, обыскали, нашли запрещённое и предложили не губить, но не бесплатно. По версии следствия, сотрудники ОВО Красногвардейского района, действуя в сговоре и из корыстных побуждений потребовали 300 тысяч рублей, 140 из них получили на месте, а за остатком заехали позже и попали в руки оперативников экономической полиции, впечатлённых перспективой получить своего Голунова.

В служебной машине нашли 140 тысяч, росгвардейцев поймали практически за руку. К утру 17 июля Следственный комитет возбудил дело о вымогательство особо крупной взятки сотрудниками при исполнении. Следователь Макаренко протараторила материалы и попросила быть с Бойковым построже. Он, дескать, опытный полицейский, хорошо знаком с тактикой и методами работы и на свободе способен не только негативно повлиять на свидетелей, но и уничтожить возможные доказательства. Характер совершённого, как следует из речи Макаренко, намекает на то, что преступление может быть не единственным. Все обстоятельства ещё выясняют, и оставлять без присмотра Бойкова нельзя категорически. Кроме того, беспокойство вызывает и отсутствие постоянной регистрации.

– Вы указали, что он может быть причастен к иным преступлениям. Есть какие-либо доказательства? – вклинился в бойкое обличение адвокат и получил несколько нетвёрдое:

– Это подтверждается в представленных материалах с учётом характера совершённого преступления.

– В показаниях?

– Есть показания, – уверенно заявила следователь, но, похоже, не убедила.

– В показаниях несовершеннолетнего свидетеля? Он говорит, что это было не единожды и факт? – попытался добиться конкретики защитник и, не преуспев, подытожил: – То есть, вы не можете сказать.

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– Я ответила на вопрос.

– Вы указываете, что Бойков может оказать воздействие на свидетелей. Из трёх гражданский только один, есть ещё оперативный сотрудник ОБЭП. Каким образом можно оказать давление на действующего сотрудника полиции? – зашёл с другой стороны адвокат.

– На сотрудника полиции можно иным путём.

– Каким?

– Путём личных отношений, – отрезала следователь, чем, кажется, окончательно запутала защиту.

– Так они же его сами и задерживали! – с недоумение воскликнул адвокат, обратившись не то к следователю, не то к суду. Внимание последней он привлёк также к процедуре осмотра служебного автомобили. Обыскивали его, по заверениям защиты, с нарушениями, и заподозренные в подбросе сотрудники изъятых из салона денег будто бы не видели.

Попавший под уголовное дело Бойков свою версию случившегося излагать не стал. Обвинение по делу до сих пор не предъявлено, суд прямо об отношении к вменяемому не спрашивал, подозреваемый предпочёл самостоятельно вопрос не поднимать.

Бойков родился в Петербурге, в отделе вневедомственной охраны Красногвардейского района полгода назад получил очередное повышение и теперь состоит старшим полицейским. Недавно продал доставшуюся от родных комнату и обзавёлся квартирой на Муринской дороге. Женат, ждёт пополнения в семействе, обременён ипотекой и, как заверяет, к побегу не склонен.

Подозрения в способности надавить на свидетелей задели, но кроме как эмоциональным вступлением опровергнуть их он не смог. Больше волнует состояние супруги, беременность которой даётся нелегко. По его словам, если за женой присматривают не врачи, то опекает её сам: и финансово, и по хозяйству.

– Без меня ей просто не справиться. Так что сбегать я, конечно, никуда не буду, а пропиской занимаюсь.

Необходимость личного присутствия и деятельной заботы подтвердила жена. Супруг в её глазах добр, отзывчив, терпелив и влюблён в работу. И пусть в подробности службы не погружал, но, заметно, что исполнителен, дисциплинирован, ответственен.

Положительных характеристик добавила и группа поддержки. Говорить перед судом готовы были все, но выступили двое друзей детства, далёких от вневедомственной охраны. Бойкова представляют давним приятелем, бесконфликтным, всегда готовым прийти на помощь, абсолютно положительным и на подлость не способным. По словам друзей, на их памяти закон он не приступал ни разу, на погоне за дорогим и новомодным не замечен.

Судья раздумывала полчаса, учла положительные характеристики, непростую беременность супруги, 86-летнюю бабушку на иждивении и заключила, что данных обстоятельств для освобождения из-под стражи недостаточно. Бойков задержан фактически на месте преступления, на него уверенно указал свидетель, а длительная работа в полиции и продвижение по службе от младшего состава делают опасения во вмешательстве в расследование небеспочвенными.

«При таких обстоятельствах, учитывая опыт и профессиональные навыки, суд находит обоснованными доводы следствия. Никакая иная мера не сможет обеспечить надлежащее поведение подозреваемого», – постановила Светлана Карлова.

После этого шансов отправиться домой у полицейского водителя Никиты Лаврентьева, можно сказать, не было. Застенчивостью сослуживца он не страдает и в зал прошёл в спортивном «Адидасе», разве что накинув на голову капюшон. Он живёт в квартире матери, женат, рассчитывает на пополнение в семействе, но в ближайшее время оно не предвидется. После консультации с адвокатом вспомнил о тахикардии, грыже и скромном служебном опыте, пообещал отказаться от Интернета, общения и надеть электронный браслет, но позицию суда не изменил.

Обоим вменяют совершение умышленного особо тяжкого преступление коррупционной направленности с перспективой переселиться в колонию на 12 лет. Мягкость сочтена недопустимой, обоих в Кресты.

Услышавший постановление Лаврентьев через клетку тянулся успокоить мать и молодую жену, досидевшая до победного группа поддержки неласково дивилась строгости и переспрашивала: а были ли наркотики. Поездку за деньгами и нервное задержание не поминали.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»