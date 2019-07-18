«Офицерский» слова. Пайщики элитного дома в Петербурге стали жертвой обещаний Минобороны

Пайщики ЖСК «Офицерский» не смогут получить квартиры, пока кооператив не отдаст причитающиеся Минобороны квадратные метры. Вместо «элитки» на Петроградке военным предлагали Красное Село. Отказались.

ЖСК

Члены кооператива «Офицерский», который возвел жилой дом на «военном» участке Петроградки, уже год не могут зарегистрировать свое право собственности на жилье. «Добро» Росреестру должно дать Минобороны, а оно не дает, потому что кооператив под председательством депутата ленобластного Заксобрания Юрия Голикова не передал в собственность государства обещанные квартиры. Сам ПЖСК по банкротному иску успел попаcть под наблюдение.

Регистрации права собственности пайщики не могут добиться на квартиры по адресу: Офицерский переулок, дом 8, строение 2. Локация дома — в Петроградском районе, в пяти минутах неспешного шага до стадиона «Петровский», по крайней мере, претендует на элитное жилье. Комплекс из двух корпусов на 95 и 92 квартиры с подземным паркингом был введен в эксплуатацию в феврале 2018 года.

В 2000 году Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского и потребительский жилищно-строительный кооператив «Восток», позже переименованный в ПЖСК «Офицерский», заключили договор о строительстве жилого дома на принадлежащей государству земле. В соответствии с дополнительным соглашением права академии, как следует из решения районного суда по иску одного из пайщиков, перешли к ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» МО РФ.

Часть квартир общей площадью 483 квадратных метра кооператив обязался передать в собственность Российской Федерации. Но, по словам пайщиков, до сих пор этого не произошло, что и стало преградой к оформлению прав на жилье. «Фонтанка» направила в Минобороны запрос для подтверждения данной информации. Росреестр, в свою очередь, имеет право до исполнения кооперативом контракта регистрировать право пайщиков на собственность исключительно с разрешения военного ведомства.

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Без регистрации «офицерцы» из второй очереди ЖК не могут прописаться в квартирах. По их информации, первая очередь также столкнулась с подобными проблемами. Отдельный «бонус» – невозможность заключить договор с управляющей компанией, соответственно, бытовое обслуживание дома на нуле. Лифт не работает, горячей воды нет. Впрочем, нескольким пайщикам Минобороны все же сделало поблажку. Те, кому повезло меньше, предполагают, что счастливчики могут быть связаны с военной отраслью.

В кооперативе председательствует депутат Заксобрания Ленобласти от ЛДПР Юрий Голиков. Парламентарий возглавлял ПЖСК с августа 2006 года в течение десяти лет, затем в кресло председателя пересел Дмитрий Салденик, а в марте 2019 года была произведена обратная рокировка.

Как следует из ответа департамента имущественных отношений Минобороны, управлению Росреестра от января 2019 года (есть в распоряжении редакции), на тот момент обязательства кооператива по передаче квартир исполнены не были. В этом же документе говорится, что в 2012 году «Офицерский» предлагал в зачет исполнения контракта жилье в Красном Селе, семь квартир аналогичной площади. Последовавший отказ с припиской, что предложенное жилье не соответствует требованиям министерства, удивления не вызывает.

Председатель ПЖСК Голиков на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию сообщил, что передача жилья в собственность Российской Федерации сейчас находится в процессе. «Часть квартир мы передали, часть передаем», – добавил парламентарий. Однако ни одна из этих квартир не расположена в элитном «Офицерском». «Давным-давно подписано допсоглашение, что мы передаем квартиры в местах массовой жилищной застройки», – пояснил Голиков, добавив, что они расположены в Курортном и Невском районах — рядом с Речным вокзалом.

Между тем изначально «Офицерский» должен был передать жилье именно в одноименном ЖК. Это следует из определения московского арбитражного суда по иску ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов министерства обороны» к ПЖСК о принятии заявления к производству. Заседание отложили на сентябрь, в суде представитель военного ведомства подтвердил, что стороны ведут переговоры о заключении допсоглашения. Документ датируется 4 июля 2019 года и навевает подозрения, что понятие «давным-давно» у Юрия Голикова своеобразное.

Депутат заявил, что с Минобороны кооператив договорился о передаче более 483 квадратных метров, оговоренных изначально. Но от ответа на вопрос, насколько выросла общая площадь, уклонился: «На сколько подписан, столько и передаем». Он утверждает, что кооператив укладывается в сроки, поставленные министерством, — контракт должен быть исполнен до конца 2019 года, но выразил надежду, что пайщикам придется потерпеть еще всего «месяцок».

Одной из пайщиц все же удалось добиться регистрации права собственности через суд. Ответчиком выступал «Офицерский», в качестве третьего лица заявлено управление Росреестра. В решении Петроградского районного суда говорится, что в срок ответчик свои обязательства по передаче недвижимости не выполнил и уклонялся от выдачи документов, которые необходимы для признания права собственности. В частности, справки о выплате паевого взноса и акта приемки-передачи. На обращения истицы кооператив не реагировал. В октябре 2018 года иск был частично удовлетворен, отказ пайщица получила только в части выплаты за просрочку, так как на паевое строительство защита, положенная полноценным дольщикам, не распространяется.

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По информации членов кооператива, в качестве соинвесторов проекта и непосредственных застройщиков выступили компании КЗТБ и «Конэкс». Первая, согласно данным СПАРК, принадлежит Даниилу Глотову (88,8%) и Инне Мазаевой (11,12%), владельцем второй является только Глотов. Предприниматель говорить с «Фонтанкой» отказался. Между тем КЗТБ в марте подала иск о взыскании 76,6 млн рублей с «Офицерского», суд вернул заявление, на этом движение дела заглохло.

В конце апреля 2019 года «Петербургская сбытовая компания» подала к «Офицерскому» банкротный иск, сумма требований серьезной не выглядит — 818 тысяч рублей. Тем удивительнее, что кооператив довел ситуацию до судебного решения о введении процедуры наблюдения. Следующее заседание состоится только через 16 месяцев, поэтому угрозу банкротства пайщики серьезной не считают. Между тем «в случае чего» у ПЖСК, если верить решению арбитража по иску ЖКС №1 Петроградского района, есть ликвидное имущество — три квартиры общей площадью 548 метров в доме №12 по улице Красного Курсанта. За их коммунальное обслуживание кооператив задолжал чуть более миллиона рублей. Председателем ТСЖ «Красного Курсанта, 12» числится все тот же Голиков.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»