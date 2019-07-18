Путин запретил бестиражные лотереи в Интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете бестиражных лотерей в Интернете, сообщила пресс-служба Кремля 18 июля.

«Федеральным законом устанавливается запрет на распространение лотерейных билетов бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также с использованием лотерейных терминалов», — говорится в сообщении.

Документом также устанавливается размер целевых отчислений от лотереи, предусмотренный условиями лотереи, — он должен составлять 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от проведения лотереи за отчётный квартал и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда за отчётный квартал.

Кроме того, законом определяется предельное количество контрактов на проведение лотерей, заключаемых организаторами лотерей.