Путин поручил создать базу граждан с ограничениями для вождения и решить вопрос с информированием о камерах

Единый информационный ресурс с данными о российских водителях планируется создать к 1 февраля 2020 года. Доступ к нему предполагается открыть для перевозчиков и таксомоторных компаний. А к 1 декабря 2019 года будет создана единая информационная база данных граждан, имеющих медицинские противопоказания или медицинские ограничения к управлению транспортными средствами.

Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал кабинету министров по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 26 июня 2019 года. Список поручений опубликован 17 июля на сайте Кремля.

Кроме того, к 1 февраля 2020 года правительство должно принять меры, направленные:

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на усиление ответственности за нарушение ПДД перевозчиками, особенно перевозящими группы детей;

«на обеспечение неотвратимости наказания» иностранцев за нарушение законов о безопасности дорожного движения (в том числе в части уплаты административных штрафов) до выезда нарушителей из России;

на совершенствование программ обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении;

на установление требований об обязательном информировании о местах размещения на дорогах камер фиксации нарушений, а также на решение вопроса о неприменении штрафов, если камера размещена с нарушением.

К 1 декабря 2020 года Путин поручил разработать и утвердить госпрограмму по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года.