Депутаты в качестве заботы о сотрудниках ФСБ предлагают не выпускать их из страны и после отставки

В Государственную думу ФС РФ внесён законопроект, которым предлагается ограничить в праве выезда за границу отставных сотрудников Федеральной службы безопасности. За рубежом сразу после выхода на пенсию их могут арестовать.

Документ внесён в базу данных законопроектов нижней палаты парламента 18 июля депутатами от «Единой России». Свою позицию они объясняют заботой: «В последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами иностранных государств граждан, уволенных из органов безопасности, и привлечения их к уголовнои? ответственности исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах».

Срок «карантина», по мнению депутатов обеспечивающего защиту от уголовного преследования, может составить пять лет со дня увольнения.

В настоящее время запрет покидать пределы страны касается только тех сотрудников, кто имел доступ к секретной информации.