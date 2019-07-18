МИД России выразил протест США из-за ситуации с визами учителей

МИД России вызвал советника-посланника посольства США в России Тима Ричардсона из-за сообщений об отказе в визах сотрудникам Англо-американской школы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«18 июля в МИД России был вызван советник-посланник Посольства США в России Т.Ричардсон, которому выражен решительный протест в связи с заявлениями американских официальных лиц и в СМИ США о том, что нами якобы было отказано в визах сотрудникам Англо-американской школы в Москве», – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что распространяемые сообщения не только не соответствуют действительности, а представляют факты с точностью до наоборот. Как пояснили в МИД, изначально школа действовала при Посольстве США, но в 1990-е годы переехала в другое здание и превратилась в коммерческую структуру, предоставляющую образовательные услуги всем желающим за деньги.

«Более того, дети дипломатов в ней оказались в абсолютном меньшинстве. Основное внимание уделялось предоставлению образовательных услуг всем желающим за плату. То есть школа превратилась в коммерческую структуру, что также не соответствует дипломатическим нормам», — пояснили в министерстве.

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При этом, отметили в МИД, преподавателей по-прежнему отправляет в Москву Госдепартамент США по дипломатическим визам, со «всеми иммунитетами и привилегиями, положенными дипломатическим работникам».

Также в МИД указали, что Вашингтон в течение долгого времени тянет с выдачей виз 60 сотрудникам российских загранучреждений, развязывая «визовую войну». В министерстве объяснили, что такая политика проводится «сознательно и целенаправленно, чтобы помешать кадровой ротации и затруднить нормальную работу российского посольства, постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке и генеральных консульств России».

Поэтому Москва вынуждена «буквально менять визу на визу», прибегая к ответным мерам в визовой сфере. В министерстве также напомнили, что много раз предлагали Госдепартаменту нормализовать взаимную выдачу виз, но получали отказ.

Ранее газета The New York Times написала, что МИД РФ отказал в выдаче российских виз 30 преподавателям московской Англо-американской школы, что составляет почти пятую часть учителей образовательного учреждения. МИД РФ назвал это "откровенной ложью".