"Онега" и "Нарьян-Мар" охотились за "Дмитрием Донским" в Белом море

Корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы провела в Белом море зачётное тактическое учение по поиску подводной лодки, оно продолжалось несколько дней, сообщает 18 июля Минобороны России.

Ведомство рассказывает о том, что малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» отрабатывали задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения корабля и выполнением противолодочного маневрирования на различных курсах и скоростях. Также экипажи противолодочных кораблей отрабатывали маневр уклонения от торпедной атаки подводной лодки.

"На отдельных этапах данного учения корабельной противолодочной ударной группе противодействовал экипаж тяжелого атомного подводного крейсера «Дмитрий Донской»", – отмечают в МО РФ.

Завершающим эпизодом учения стало выполнение боевого упражнения по поражению условной подводной цели. Глубинное бомбометание из реактивных бомбометов РБУ-6000 выполнили боевые расчеты каждого из противолодочных кораблей.

В Минобороны дополняют – до этого учения экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили задачи по организации охраны и обороны каравана судов, а также успешно отработали организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.