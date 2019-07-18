«Пассажиравтотранс» рассматривает вариант возвращения рекламы на борта автобусов. Параллельно Смольный выбирает схему контракта с перевозчиками

ГУП «Пассажиравтотранс» (ПАТ) рассматривает вариант размещения рекламных материалов на коммерческой основе на бортах своего подвижного состава. От предпринимателей ждут предложений по цене.

По информации «Фонтанки», «Пассажиравтотранс» уже сделал запрос коммерческих предложений по размеру ежемесячной платы за одно транспортное средство, а также информацию по количеству автобусов, в которых заинтересованы рекламодатели. При этом ПАТ уточняет, что речь идет о левом, правом и заднем бортах.

В комитете по транспорту «Фонтанке» 18 июля подтвердили, что поручение проработать такую возможность «Пассажиравтотрансу» действительно было «просто для понимания потенциального экономического эффекта». В самом предприятии также подчеркнули, что речь идет только о расчетах: в ближайших планах ПАТ возвращение рекламы на борта не значится. В парке предприятия сейчас 1930 автобусов.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о готовящейся реформе общественного транспорта: планируется, что почти 300 маршрутов перестанут существовать. 280 из них — это автобусы с буквой «К». Чтобы компенсировать потерю, городские власти выпустят дополнительную технику, откроют 97 новых маршрутов и изменят трассировку у 62 направлений.

Еще месяц назад планировалось, что к октябрю Смольный разыграет на госзакупках 31 лот общей стоимостью 10 млрд рублей. Стоимость контрактов высчитывалась по формуле «расходы минус доходы», т. е. все собранные с пассажиров деньги полагались перевозчикам. Пори этом бизнес опасался, что чиновники промахнулись с расчетным пассажиропотоком, а значит — и с возможными доходами компаний. По данным «Фонтанки», теперь www.fontanka.ru/2019/07/08/121/ рассматривают схему, при которой деньги, собранные с пассажиров, пойдут в городскую казну, а из стоимости контрактов не будут вычитаться возможные доходы. Если власти пойдут по этому варианту, то общая цена контрактов с перевозчиками вырастет до 23 млрд рублей. Зато, по словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, около 12 млрд рублей поступят в бюджет в виде платы за проезд.